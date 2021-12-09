Владимир Путин призвал вводить QR-коды на транспорте только после проверки готовности системы

Владимир Путин проводит 9 декабря заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин проводит 9 декабря заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Во время разговора с участниками заседания глава государства поделился мнением о том, как должна вводиться система с QR-кодами в общественном транспорте.

Руководитель Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Ирина Борова предложила Президенту РФ дать поручение о дополнительной проработке вопросов, касающихся общественного транспорта, которые могут возникнуть при принятии в России закона о QR-кодах.

"Перед тем, как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны посмотреть, готова ли система к этому. <…> Закон носит рамочный характер, поэтому он должен быть дополнительно проработан в регионах. Мы передали им значительный объём полномочий для принятия окончательных решений", - передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

Владимир Путин призвал проработать вопросы таким образом, чтобы не допустить ущемления прав граждан законом о QR-кодах, но в то же время добиться эффективной защиты населения от коронавируса.

Напомним, во вторник, 7 декабря, депутаты Свердловской области подержали федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. Документ сейчас рассматривают также в других регионах страны.