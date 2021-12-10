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Общество / Авто и транспорт
10 декабря 2021, 08:03

Марат Хуснуллин рассказал новые подробности о строительстве трассы от Казани до Екатеринбурга

Открытие дороги

На прошлой неделе завершился капремонт первого свердловского участка трассы Москва – Казань – Екатеринбург. Фото: Павел Ворожцов

По трассе М-12 от Казани до Екатеринбурга завершились предпроектные работы. В первой половине 2022 года будут обустроены подъездные пути, временные дороги и технологические площадки, на место будет подвезена вся необходимая техника.

"Регионам подтверждено прохождение трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга, Дюртюли – Ачит и завершены предпроектные работы. Сроки у нас сжатые, поэтому темп работ по проекту высокий", - написал в своём Instagram вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что общая протяжённость нового четырёхполосного участка составит 275 км. Трасса объединит крупные центры экономического роста Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Реализация проекта создаст новые рабочие места: на этапе строительства - 133 000, на этапе эксплуатации – около 120 000.

Напомним, "Областная газета" уже рассказывала о трассе Казань – Екатеринбург. Изначально стоимость дороги составляла почти 500 миллиардов рублей. Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из одного города в другой сократится вдвое – с 14 до 7 часов. Проезд по высокоскоростной трассе М-12 Москва - Казань - Екатеринбург будет бесплатным. Планируемый срок завершения её строительства – 2024 год.

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Областная газета Свердловской области

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