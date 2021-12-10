Екатеринбург второй раз за неделю принимает самолёты вместо Перми

Аэропорт в Перми возобновил работу в штатном режиме. Фото: Евгения Скачкова.

Минувшей ночью из-за сильного снегопада аэропорт Перми вновь был закрыт для приёма и выпуска самолётов. Одно из воздушных судов было направлено в столицу Урала.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, запасной аэродром Екатеринбурга принял борт авиакомпании «Россия», выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург - Пермь.

Кроме того, на вылет из Большого Савино задержали пять самолётов - в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды. Оказание представителями перевозчиков услуг для пассажиров контролировали Пермская и Свердловская транспортные прокуратуры.

По данным пресс-службы пермского аэропорта, работа возобновлена в штатном режиме.

Напомним, 8 декабря екатеринбургский аэропорт Кольцово принял четыре самолёта, которые направлялись в Пермь. Причиной также стал снегопад.