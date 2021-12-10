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Общество / Авто и транспорт
10 декабря 2021, 14:13

У екатеринбуржца арестовали Jaguar за долг в 26,5 миллиона

автомобиль Jaguar XJ

Если в ближайшее время екатеринбуржец не приступит к погашению задолженности, автомобиль продадут на торгах. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Житель Екатеринбурга может лишиться Jaguar XJ из-за долгов. Владелец автомобиля задолжал кредитору 26 млн 491 тыс. рублей.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, мужчина взял заём у индивидуального предпринимателя, но оплату по договору не вносил. Местонахождение должника было неизвестно. Своё транспортное средство от сотрудников службы судебных приставов он скрывал.

В ходе розыскных работ машину нашли на парковке одного из многоквартирных домов по ул. Радищева. В отношении Jaguar XJ составлен акт описи имущества. Если в ближайшее время екатеринбуржец не приступит к погашению задолженности, автомобиль будет реализован на торгах в счёт погашения долга.

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Областная газета Свердловской области

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