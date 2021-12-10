В Каменске-Уральском устанавливают семь новых остановок

Новые остановки имеют деревянную скамейку и стены из калёного стекла. Фото: пресс-служба Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском обновляют остановочные комплексы. До 14 декабря в городе появятся семь новых остановок.

Работы по установке комплексов начались 4 декабря. Подрядчик обязан завершить их в течение 10 дней, сообщает пресс-служба администрации Каменска-Уральского.

Остановочные павильоны имеют деревянную скамью и стенки из калёного стекла. Ширина остановок - 1,7 метра, а длина - 5 метров. В высотку конструкция достигает 2,75 метра.

Их установят в двух частях города. В Синарском районе они уже появились на остановках: "Площадь Ленинского комсомола" (у храма Александра Невского), "Имени Героя Кунавина Г. П." (в сторону "Московской"), а также "Кунавина" (у памятника "Звезда").

В Красногорском районе обновления произойдут на остановках: "Ж/д переезд 10 км" (по чётной стороне ул. Октябрьская), "Челябинская" (в сторону Синарского района) и "Гагарина" (в обе стороны).

Напомним, в середине ноября в Каменске-Уральском на перекрестке улиц Каменской и Белинского установили новый светофор стоимость 3,8 млн рублей.

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