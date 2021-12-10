Темы дня

Общество / Авто и транспорт
10 декабря 2021, 20:04

В Каменске-Уральском устанавливают семь новых остановок

Остановка

Новые остановки имеют деревянную скамейку и стены из калёного стекла. Фото: пресс-служба Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском обновляют остановочные комплексы. До 14 декабря в городе появятся семь новых остановок.

Работы по установке комплексов начались 4 декабря. Подрядчик обязан завершить их в течение 10 дней, сообщает пресс-служба администрации Каменска-Уральского.

Остановочные павильоны имеют деревянную скамью и стенки из калёного стекла. Ширина остановок - 1,7 метра, а длина - 5 метров. В высотку конструкция достигает 2,75 метра.

Их установят в двух частях города. В Синарском районе они уже появились на остановках: "Площадь Ленинского комсомола" (у храма Александра Невского), "Имени Героя Кунавина Г. П." (в сторону "Московской"), а также "Кунавина" (у памятника "Звезда").

В Красногорском районе обновления произойдут на остановках: "Ж/д переезд 10 км" (по чётной стороне ул. Октябрьская), "Челябинская" (в сторону Синарского района) и "Гагарина" (в обе стороны).

Напомним, в середине ноября в Каменске-Уральском на перекрестке улиц Каменской и Белинского установили новый светофор стоимость 3,8 млн рублей.

Читайте также:

В Заречном актуализировали названия 16 автобусных остановок.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.12.2021, 20:06 / Общество
За 10 лет на аукционах Екатерининской ассамблеи собрали 240 млн рублей
10.12.2021, 20:04 / Общество
В Каменске-Уральском устанавливают семь новых остановок
10.12.2021, 19:27 / Общество
Обновление коммунальных сетей Свердловской области обойдётся в 31 миллиард рублей
10.12.2021, 18:44 / Общество
Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира
10.12.2021, 18:19 / Культура
К юбилею Нижнего Тагила выпустят книгу-фотоальбом об истории и жителях города