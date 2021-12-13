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Общество / Авто и транспорт
13 декабря 2021, 10:52

Свердловчанин погасил долги по налогам из-за страха потерять машину

судебные приставы

Судебным приставам пришлось арестовать машину должника. Фото: Владимир Мартьянов.

Житель Свердловской области чуть не лишился своего автомобиля. Мужчина задолжал по налогам 180 тысяч рублей.

От уплаты задолженности он уклонялся. В отношении мужчины судебными приставами Алапаевского районного отделения были возбуждены четыре производства о взыскании всей суммы задолженности.

Поскольку в собственности свердловчанина значится машина марки ВАЗ 11113022 (Ока), было принято решение о её аресте. Чтобы не потерять личное транспортное средство, должник оплатил всю сумму, информирует пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Ранее "Областная газета" рассказывала о жителе Екатеринбурга, который может лишиться Jaguar XJ из-за долгов. Он задолжал кредитору 26 млн 491 тыс. рублей.

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У жительницы Первоуральска арестовали автомобиль за долги в 3,5 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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