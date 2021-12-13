Свердловчанин погасил долги по налогам из-за страха потерять машину

Житель Свердловской области чуть не лишился своего автомобиля. Мужчина задолжал по налогам 180 тысяч рублей.
От уплаты задолженности он уклонялся. В отношении мужчины судебными приставами Алапаевского районного отделения были возбуждены четыре производства о взыскании всей суммы задолженности.
Поскольку в собственности свердловчанина значится машина марки ВАЗ 11113022 (Ока), было принято решение о её аресте. Чтобы не потерять личное транспортное средство, должник оплатил всю сумму, информирует пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.
Ранее "Областная газета" рассказывала о жителе Екатеринбурга, который может лишиться Jaguar XJ из-за долгов. Он задолжал кредитору 26 млн 491 тыс. рублей.
Читайте также:
В Екатеринбурге судебные приставы арестовали за долги автомобиль "Audi A5".
У жительницы Первоуральска арестовали автомобиль за долги в 3,5 млн рублей.