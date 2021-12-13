В Свердловской области установили предельный размер платы за техосмотр на 2022 год

Предельный размер платы за проведение техосмотра легкового автомобиля останется на уровне 498 рублей. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление № 874-ПП, которым утверждаются цены на техосмотр в 2022 году. Прежние расценки были установлены больше трёх лет назад. Интересно, что в следующем году тарифы не изменятся.

Так, предельный размер платы за проведение техосмотра легкового автомобиля останется на уровне 498 рублей. Владельцы мототранспортных средств по-прежнему будут платить 166 рублей, коммунальных машин - от 465 до 1 245 рублей, спецтранспорта оперативных служб и ТС, перевозящих грузы, - от 531 рубля до 1 129 рублей.

Самый высокий тариф установлен для грузовиков, используемых для перевозки опасных грузов, с максимальной массой более 12 тонн – 1 461 рубль. Документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. Контроль за его исполнением возложен на замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Добавим, что техосмотр – это проверка состояния транспортных средств на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности. Каждый регион устанавливает собственный предельный размер платы за проведение техосмотра. До этого он был необходим для получения полиса ОСАГО. В этом году Госдума РФ поддержала законопроект об отмене обязательного техосмотра. Инициатива подразумевает, что физические лица, владеющие автомобилями и мотоциклами, должны будут проходить техосмотр только при постановке на учёт (например, при смене собственника) и в случае, если машине больше четырёх лет, включая год изготовления. В остальных случаях обязательный техосмотр отменяется.

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