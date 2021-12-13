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Общество / Авто и транспорт
13 декабря 2021, 12:20

В плацкартах и купе потребуют уступать места у столика пассажирам с верхних полок

Пассажирский поезд.

Уступать место у столика потребуется лишь на время приёма пищи для пассажиров с верхних полок. Фото: Галина Соловьёва.

С пассажиров, которые приобрели билет на нижнюю полку в поездах дальнего следования, могут потребовать уступать столик в плацкарте или купе людям, которые едут сверху. Речь идёт о тех случаях, когда человеку это место необходимо для приёма пищи.

Об этом говорится в изменениях в правилах перевозки пассажиров и багажа, которые предлагает внести Минтранс России.

"По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи", - указано в документе, который опубликован для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Если новые правила примут, они начнут действовать с 1 сентября 2022 года. Согласно им, пассажиры с верхних полок могут занять на 30 минут место у столика во время завтрака и ужина. В обед на это им будет отведён один час.

Ранее "Областная газета" сообщала, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимается с рассмотрения Госдумы. А еще мы писали о том, что из Свердловской области начнут курсировать новые поезда в Тюмень, Сургут и Приобье.

Областная газета Свердловской области

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