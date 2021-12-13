В Свердловской области за три месяца "гаражную амнистию" получили около 350 человек

Всего было подано 700 заявлений. Фото: Павел Ворожцов.

С сентября по декабрь 2021 года воспользоваться "гаражной амнистией" в Свердловской области смогли только около 350 человек. Всего было подано 700 заявлений.

Напомним, с 1 сентября в России был введён упрощённый порядок оформления прав собственности на гаражи и землю под ними. Речь идёт о капитальных постройках, возведённых до 30 декабря 2004 года. При этом участок, на который распространяется "гаражная амнистия", должен быть предоставлен гражданину организацией или органом власти, либо достаться ему на основании общего решения членов гаражного кооператива.

О количестве поданных заявлений на Среднем Урале за первые три месяца действия закона о "гаражной амнистии" рассказала на пресс-конференции начальник отдела по работе с земельными участками министерства по управлению областным госимуществом Ольга Заварыкина.

"Всего подано около 700 заявлений - это на конец ноября 2021 года. Из них около 50% удовлетворено положительным решением, около 40% - отказано. В 10% случаев документы возвращены без рассмотрения уполномоченным органом", - сообщила она.

Основной причиной отказа становилось отсутствие необходимых документов и несоответствия утверждённой градостроительной документации. В связи с этим Ольга Заварыкина призвала уральцев тщательнее готовить заявления на получение упрощённого порядка оформления прав собственности на гаражи. Специалисты рассчитывают, что число поданных заявлений будет только расти.

По словам замглавы департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по землепользованию администрации Екатеринбурга Григория Сурганова, в уральской столице на данный момент было подано только 35 заявлений на "гаражную амнистию". При этом он отметил, что под действие закона попадают порядка 5 тыс. участков и гаражей в Екатеринбурге.