Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Бохтар

С сегодняшнего дня из столицы Урала открыто прямое авиасообщение с тремя городами Таджикистана – Худжандом, Кулябом и Душанбе. Фото: Павел Ворожцов.

Пассажиры екатеринбургского аэропорта Кольцово смогут отправиться в таджикский город Бохтар. Первый прямой рейс запланирован на 15 декабря.

Обслуживать его будет авиакомпания Nordwind по средам на самолёте Boeing 737-800. Единовременно воздушное судно сможет перевезти до 189 пассажиров. Продолжительность полёта составит 3 часа 25 минут.

По данным пресс-службы Кольцово, в 2014 году перелёты Екатеринбург – Бохтар (до 2018 года – Курган-Тюбе) выполнялись авиакомпанией East Air.

Добавим, с сегодняшнего дня из столицы Урала открыто прямое авиасообщение с тремя городами Таджикистана – Худжандом, Кулябом и Душанбе. Прибывающие в данную страну обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Детям до трёх лет справка не требуется.