В Нижнем Тагиле мост на Циолковского перед открытием пройдёт экспертизу

По данным властей города, рабочие должны успеть завершить все работы к 31 декабря. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле готовятся завершить ремонт моста на Циолковского к концу года. Перед открытием движения строительный объект пройдёт экспертизу.

Напомним, что ремонт на аварийном мосту начался с 12 мая. Губернатор Свердловской области просил открыть движение на объекте 10 сентября, однако рабочие начали отставать от графика, поэтому была установлена новая дата завершения работ - 31 декабря 2021 года. По данным властей города, строители должны всё успеть к этому сроку.

"В целом все мероприятия, указанные в дорожной карте, осуществляются в срок. В связи с низкими температурами мы скорректировали сроки производства сварочных работ на трамвайных путях. До 17 декабря планируется провести их омоноличивание. В настоящее время специалисты заняты перекладкой телекоммуникационных сетей и готовят площадку для монтажа сетей электроснабжения", - рассказал накануне и. о. начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, на мосту завершена отсыпка полотна, подготовлена площадка под установку мачт ночного освещения, смонтировано ограждение. Также заключён договор на изготовление блоков дорожного ограждения, их установят на протяжении всего мостового перехода. Сегодня строители приступят к укладке "дорожной одежды" из нескольких слоёв.