В Екатеринбурге автобус № 57 вернулся к привычной схеме движения

Движение транспорта по улице Артинской возобновилось на 10 дней раньше. Фото: Галина Соловьёва.

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге автобус № 57 "ДМБ № 9 - Пехотинцев - Елизавет" снова следует по обычному маршруту. Он, как и раньше, курсирует по улице Артинской.

Ранее наша газета писала, что по изменённому маршруту этот автобус будет следовать с 1 по 24 декабря. Но благодаря досрочному завершению строительства сетей водоснабжения и водоотведения на участке улицы Артинской, он вернулся к привычной схеме движения на 10 дней раньше. Об этом сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

Автобусный маршрут № 57 "ДМБ № 9 – Пехотинцев – Елизавет" теперь курсирует по прежней схеме движения: Леваневского - Белякова - Уткинская - Белякова - Техническая - Ангарская - Билимбаевская - Расточная - Техническая - Теплоходный проезд - Таватуйская - Бебеля - Пехотинцев - Лётчиков - Армавирская - Артинская - проспект Космонавтов - Челюскинцев - Якова Свердлова - Карла Либкнехта - проспект Ленина - 8 Марта - Титова - Новинская - Елизаветинское шоссе - Бисертская.

Также "Областная газета" сообщала, что в уральской столице на трёх автобусных маршрутах ввели дополнительную остановку. Еще мы рассказывали о том, что в Каменске-Уральском установили семь новых остановок. а в Заречном актуализировали названия 16 автобусных остановок.