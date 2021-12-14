Администрация Сысертского ГО закупит пять низкопольных автобусов

В каждом автобусе должно быть не менее 17 сидячих мест. Фото: Алексей Кунилов

Сысертская администрация закупает пять низкопольных автобусов. На эти цели готовы выделить более 25 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Администрация будет закупать низкопольные автобусы в лизинг*. Муниципалитет готов заплатить за все пять автобусов 25 миллионов рублей. 25 млн 156 тыс. 339 рублей.

В требованиях к транспорту указано, что пробег не должен превышать 2 300 км, но год выпуска - не оговорен. Длина автобуса должна быть не менее 6,6 метра и не более 7,2 метра. Они относятся к классу малых. Салон должен вмешать не менее 22 пассажиров, при том сидячих мест должно быть не менее 17.

Подать заявку на участие в тендере можно до 16 декабря. Аукцион пройдёт 17 декабря.

Лизинг - это вид долгосрочной аренды. Отличие от обычной аренды состоит в том, что лизингодатель приобретает в собственность определённое лизингополучателем имущество у указанного им продавца и предоставляет лизингополучателю это имущество за плату во временное пользование, с правом выкупа и без него.

Напомним, в сентябре Екатеринбург получил 60 новых низкопольных автобусов.

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