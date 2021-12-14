В Екатеринбурге изменится схема движения по улице Горького

Сейчас автолюбители едут со стороны улицы Малышева. Фото: сервис Яндекс.Карты.

На одной из центральных улиц Екатеринбурга изменится схема движения. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Как говорится в документе, размещённом на сайте мэрии, в уральской столице планируется организовать одностороннее движение по улице Горького - от дома № 32 по пр. Ленина до ул. Малышева. Сейчас автолюбителям доступно обратное направление.

МБУ "Центр организации движения" поручено оповестить население об изменениях, а также установить необходимые дорожные знаки. Контроль возложен на замглавы города Алексея Бубнова.

Отмечается, что схема изменится по истечении 20 дней с момента информирования населения муниципалитета. "Областной газете" не удалось получить более подробного комментария у горадминистрации.

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