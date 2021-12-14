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Общество / Авто и транспорт
14 декабря 2021, 18:06

Прокуратура Екатеринбурга проверит информацию о высадке ребёнка из двух автобусов

автобус

После того, как ребёнок дождался и зашёл в другой автобус, история повторилась. Фото: Алексей Кунилов.

Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась информацией о высадке ребёнка из общественного транспорта. Девочку отказались вести в двух автобусах.

По предварительной информации, после оплаты проезда через терминал, кондуктор автобуса №09 заявил, что денег на карте нет. Девочке пришлось выйти. После того, как ребёнок дождался и зашёл в другой автобус, история повторилась. При этом деньги списались в оба раза.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками местного перевозчика требований действующего законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте.

Напомним, весной депутаты Госдумы РФ приняли поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за высадку детей из общественного транспорта. Согласно этим поправкам, водителей ждёт штраф в размере до 5 тыс. рублей, а кондукторов могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. рублей.

Областная газета Свердловской области

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