В Екатеринбурге на автобусном маршруте №88 введена новая остановка

На маршруте автобуса № 88 появилась дополнительная остановка. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге на маршруте автобуса №88 "Метро Ботаническая - п. Шабровский - ОПХ" введён дополнительный остановочный пункт. Посадка и высадка пассажиров в этом месте производятся в обоих направлениях.

Новый остановочный пункт СНТ "Свердловское ОПХ" находится между остановочными пунктами "Ст. Сысерть" и "п. Шабровский". Об этом сообщается на сайте ЕМУП "Гортранс".

Ранее "Областная газета" писала, что в уральской столице автобус №57 вернулся к привычной схеме движения. Также мы рассказывали, что в Екатеринбурге на трёх автобусных маршрутах ввели дополнительную остановку. Ещё наше издание сообщало, что в Каменске-Уральском установили семь новых остановок, а в Заречном актуализировали названия 16 автобусных остановок.