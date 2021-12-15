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Общество / Авто и транспорт
15 декабря 2021, 18:23

Из Екатеринбурга в Казахстан можно улететь рейсами ещё одного авиаперевозчика

самолёт

Рейсы будет выполнять уральский авиаперевозчик. Фото: Евгения Скачкова

Количество рейсов из Екатеринбурга в Казахстан увеличится. В два казахских города начнёт летать ещё один авиаперевозчик.

С 20 декабря из Екатеринбурга в Казахстан можно будет улететь самолётами "Уральских авиалиний". Рейсы будут осуществляться в Нур-Султан и Алматы. Об этом сообщается в telegram-канале авиакомпании.

Вылеты из столицы Урала в Нур-Султан будут осуществляться по понедельникам в 12:10. Время в пути составляет 1 час 50 минут. Прибытие запланировано на 15:00.

В Астану из Екатеринбурга самолёты будут вылетать по пятницам, в 11:00. В полёте пассажиры проведут 2 часа 50 минут. В 14:50 авиасудно будет приземляться в казахском городе.

Напомним, с 27 декабря из Кольцово в Нур-Султан начнут летать самолёты Qazaq Air.

Областная газета Свердловской области

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