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Общество / Авто и транспорт
15 декабря 2021, 19:39

В мэрии Екатеринбурга заявили, что на Радищева не будет реверсивного движения

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На участке ул. Радищева схема движения будет меняться в зависимости от времени суток. Фото: Галина Соловьёва.

На улице Радищева в Екатеринбурге не планируют вводить реверсивное движение. Об этом "Областной газете" заявили в пресс-службе мэрии.

Информация о реверсивном движении на участке от Московской до Гурзуфской появилась ранее в Интернете. "Облгазета" обратилась за комментарием в горадминистрацию.

"Термин реверсивное движение в данном случае неправильный. Это не реверсивное движение. На этом участке будет меняться организация движения в зависимости от времени суток с помощью знаков переменной информации", - рассказали изданию.

Предполагается, что изменения в схеме движения введут в начале 2022 года.

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Областная газета Свердловской области

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