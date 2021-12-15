В мэрии Екатеринбурга заявили, что на Радищева не будет реверсивного движения

На улице Радищева в Екатеринбурге не планируют вводить реверсивное движение. Об этом "Областной газете" заявили в пресс-службе мэрии.
Информация о реверсивном движении на участке от Московской до Гурзуфской появилась ранее в Интернете. "Облгазета" обратилась за комментарием в горадминистрацию.
"Термин реверсивное движение в данном случае неправильный. Это не реверсивное движение. На этом участке будет меняться организация движения в зависимости от времени суток с помощью знаков переменной информации", - рассказали изданию.
Предполагается, что изменения в схеме движения введут в начале 2022 года.
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