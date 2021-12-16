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Общество / Авто и транспорт
16 декабря 2021, 08:13

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ночью горели машины

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

В Нижнем Тагиле "ВАЗ-2110" загорелся на ул. Береговая-Краснокаменская в 4:04. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь на 16 декабря в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле полыхали автомобили "ВАЗ". В обоих случаях площадь пожара составила 4 кв. м.

В Екатеринбурге "ВАЗ-2114" вспыхнул в 5:05. На место происшествия - ул. Главная выезжали три спасателя. Они справились с огнём в течение пяти минут. Однако отечественный автомобиль спасти не удалось. Он сгорел полностью на площади 4 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле "ВАЗ-2110" загорелся на ул. Береговая-Краснокаменская в 4:04. В течение трёх минут пожар тушили шесть спасателей. Автомобиль так же спасти не удалось.

Напомним, что прошлой ночью в столице Урала сгорел Volkswagen Polo. Пожар произошёл на пр. Космонавтов.

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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