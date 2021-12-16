В парк коммунальной техники Екатеринбурга пришёл первый из модифицированных "КамАЗов"

В каждом ДЭУ Екатеринбурга планируется восстановить по три "КамАЗа". Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге в парк МБУ "Верх-Исетское дорожно-эксплуатационное управление" вернулся модифицированный "КамАЗ". В ходе капремонта его оборудовали установкой, которая сочетает функции трёх устройств: пескоразбрасывателя, поливомоечной машины и плуга.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, обновлённый "КамАЗ" был произведён в 2007 году. Отработав срок службы, автомобиль с 2015 года использовался в качестве "донора" запчастей для другой техники. В рамках капремонта машину оснастили не только установкой "три в одном". В частности, возможности автомобиля позволяют с помощью электроники дозировать выброс противогололёдной смеси в зависимости от ситуации на дорогах.

По словам управляющего директора Верх-Исетского ДЭУ Дениса Стульникова, обновление "КамАЗа" дало возможность сэкономить 34% бюджетных средств в сравнении с приобретением новой такой спецтехники.

Обновлённую технику осмотрел глава города Алексей Орлов во время поездки на предприятие. Градоначальник заметил, что отремонтированный таким образом "КамАЗ" сложно назвать восстановленным.

"Перед нами практически новый "КамАЗ", - подчеркнул он. - Учитывая, что в парках ДЭУ много "КамАЗов", сроки эксплуатации которых закончились, будем эту практику продолжать. В бюджете на следующий год средства на эти цели заложены".

Мэр добавил, что каждому дорожно-эксплуатационному управлению, расположенному в столице Урала, планируется таким образом восстановить по три единицы техники. Тем самым на улицах города появится 21 комбинированный автомобиль.

В конце недели в Екатеринбург вернётся после капремонта ещё один такой "КамАЗ". Его передадут ДЭУ Железнодорожного района.