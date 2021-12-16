В Екатеринбурге на улице Шейнкмана изменят схему движения транспорта

С изменениями на Шейнкмана водители столкнутся в начале следующего года. Фото: сервис Яндекс.Карты.

Власти Екатеринбурга анонсировали изменение схемы движения транспорта на улице Шейнкмана. Речь идёт об участке от Радищева до Малышева.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии, на этом участке будет меняться организация движения в зависимости от времени суток с помощью знаков переменной информации. При этом графика переключений пока нет.

Изданию уточнили, что с изменениями на Шейнкмана водители столкнутся в начале следующего года. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас на указанном участке одностороннее движение. Машины двигаются от Радищева в сторону Малышева.

Ранее стало известно, что организация движения в зависимости от времени суток также будет меняться на Радищева (от Московской до Гурзуфской).

Читайте также:

В Екатеринбурге изменится схема движения по улице Горького.