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Общество / Авто и транспорт
16 декабря 2021, 11:32

В Екатеринбурге на улице Шейнкмана изменят схему движения транспорта

Яндекс.Карты.

С изменениями на Шейнкмана водители столкнутся в начале следующего года. Фото: сервис Яндекс.Карты.

Власти Екатеринбурга анонсировали изменение схемы движения транспорта на улице Шейнкмана. Речь идёт об участке от Радищева до Малышева.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии, на этом участке будет меняться организация движения в зависимости от времени суток с помощью знаков переменной информации. При этом графика переключений пока нет.

Изданию уточнили, что с изменениями на Шейнкмана водители столкнутся в начале следующего года. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас на указанном участке одностороннее движение. Машины двигаются от Радищева в сторону Малышева.

Ранее стало известно, что организация движения в зависимости от времени суток также будет меняться на Радищева (от Московской до Гурзуфской).

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Областная газета Свердловской области

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