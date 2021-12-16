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Общество / Авто и транспорт
16 декабря 2021, 12:35

В Нижнем Тагиле меняется схема движения на четырёх перекрёстках

Светофор

Изменения будут введены со следующей недели. Фото: Павел Ворожцов.

Со следующей недели на четырёх перекрёстках Нижнего Тагила изменится схема движения. На трёх перекрёстках появятся новые дорожные знаки, а ещё на одном поменяется направление движения по полосам.

Как сообщается в группе "МБУ "Сигнал-3" в соцсети "ВКонтакте", знаки 5.15.1 "Движение по полосам" появятся:

  • на проспекте Мира перед улицей Газетная со стороны Учительской;
Фото: группа "МБУ "Сигнал-3"
  • на проспекте Мира перед улицей Карла Маркса со стороны проспекта Ленина и улицы Газетная;
Фото: группа "МБУ "Сигнал-3"
  • по улице Бригадная перед Уральским проспектом.
Фото: группа "МБУ "Сигнал-3"

При этом на пересечении улиц Мира - Циолковского со стороны улицы Новострой схема движения изменится следующим образом: с левой полосы водители смогут ехать налево и прямо, со средней полосы – только прямо, с правой полосы – только направо.

Фото: группа "МБУ "Сигнал-3"

Ранее "Областная газета" писала об изменении схемы движения транспорта в Екатеринбурга на улице Шейнкмана от Радищева до Малышева.

В Екатеринбурге на улице Шейнкмана изменят схему движения транспорта

Областная газета Свердловской области

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