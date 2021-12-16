В Нижнем Тагиле меняется схема движения на четырёх перекрёстках

Изменения будут введены со следующей недели. Фото: Павел Ворожцов.

Со следующей недели на четырёх перекрёстках Нижнего Тагила изменится схема движения. На трёх перекрёстках появятся новые дорожные знаки, а ещё на одном поменяется направление движения по полосам.

Как сообщается в группе "МБУ "Сигнал-3" в соцсети "ВКонтакте", знаки 5.15.1 "Движение по полосам" появятся:

на проспекте Мира перед улицей Газетная со стороны Учительской;

Фото: группа "МБУ "Сигнал-3"

на проспекте Мира перед улицей Карла Маркса со стороны проспекта Ленина и улицы Газетная;

Фото: группа "МБУ "Сигнал-3"

по улице Бригадная перед Уральским проспектом.

Фото: группа "МБУ "Сигнал-3"

При этом на пересечении улиц Мира - Циолковского со стороны улицы Новострой схема движения изменится следующим образом: с левой полосы водители смогут ехать налево и прямо, со средней полосы – только прямо, с правой полосы – только направо.

Фото: группа "МБУ "Сигнал-3"

Ранее "Областная газета" писала об изменении схемы движения транспорта в Екатеринбурга на улице Шейнкмана от Радищева до Малышева.

В Екатеринбурге на улице Шейнкмана изменят схему движения транспорта