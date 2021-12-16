Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 рублей

Проезд подорожает с 1 февраля 2022 года. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Это произойдёт в феврале 2022 года.

Как сообщил глава города Алексей Орлов в ходе сегодняшней пресс-конференции, документы рассматривает Региональная энергетическая комиссия. Общая стоимость проезда будет 33 рубля. Градоначальник напомнил, что сдержал обещание - не поднимать стоимость перевозок пассажиров в этом году. Он уточнил, что проезд подорожает с 1 февраля 2022 года.

Льготный проезд для отдельных категорий граждан продолжает действовать. Расходы берут на себя власти.

Ранее вице-мэр заявлял, что метрополитен, который подсчитал себестоимость перевозки, запросил 42 рубля (сейчас 32 рубля). Запросы ЕМУП "Гортранс" - 37 рублей (сейчас 28 рублей).