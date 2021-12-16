В Екатеринбурге появится первая электронная выделенка для общественного транспорта

Электронный знак введут в 2022 году. Фото: Алексей Кунилов.

На улице Амундсена в Екатеринбурге появится первая в городе электронная выделенная полоса для общественного транспорта. Знак введут в 2022 году.

Информацию о планах по созданию электронной выделенки подтвердили "Областной газете" в пресс-службе мэрии.

"Планируется ввести в 2022 году по ул. Амундсена от Вонсовского до Объездной выделенную полосу, обозначенную знаком переменной информации. Точный срок пока не определён", - сообщили в аминистрации.

Принцип работы знака так же пока не определён. С большей долей вероятности, в особо загруженные периоды времени - с утра и по вечерам - знак будет включаться, чтобы общественный транспорт мог двигаться в сторону центра быстрее.