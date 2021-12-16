В Екатеринбурге меняется схема движения транспорта

Схему движения транспорта в Екатеринбурге меняют, чтобы избавиться от пробок в центре. Фото: Павел Ворожцов.

С 2022 года сразу на нескольких улицах города будет введён новый порядок движения по автодорогам общего пользования. Изменения коснутся улиц Шейнкмана, Радищева и Амундсена – порядок проезда по ним будет меняться в зависимости от времени суток с помощью знаков переменной информации. Таким образом в мэрии планируют оптимизировать транспортные потоки и снизить количество пробок в центре и на Юго-Западе.

Власти Екатеринбурга анонсировали изменение схемы движения транспорта по улице Шейнкмана от Малышева до Радищева . Сейчас на этом участке машины могут ездить только в одном направлении, но с начала следующего года движение станет двусторонним. Как рассказали «Облгазете» в пресс-службе мэрии, оно будет меняться в зависимости от времени суток с помощью знаков переменной информации.

. Сейчас на этом участке машины могут ездить только в одном направлении, но с начала следующего года движение станет двусторонним. Как рассказали «Облгазете» в пресс-службе мэрии, оно будет меняться в зависимости от времени суток с помощью знаков переменной информации. Точно такие же знаки и порядок движения появятся и на улице Радищева от Гурзуфской до Московской , где машины пока ездят в обе стороны. Планируется, что утром движение по этому участку сделают односторонним в направлении центра, а вечером количество полос будет увеличиваться в сторону Юго-Западного микрорайона, чтобы не создавать заторов в часы пик. При этом в пресс-службе администрации Екатеринбурга подчеркнули, что о реверсивном движении речи не идёт.

, где машины пока ездят в обе стороны. Планируется, что утром движение по этому участку сделают односторонним в направлении центра, а вечером количество полос будет увеличиваться в сторону Юго-Западного микрорайона, чтобы не создавать заторов в часы пик. При этом в пресс-службе администрации Екатеринбурга подчеркнули, что о реверсивном движении речи не идёт. Ранее городские власти изменили порядок движения по улице Горького от Ленина до Малышева, машины по которой с января будут ездить в обратную сторону: в настоящее время на этом участке они передвигаются от гостиницы «Эрмитаж» до площади Труда.

В целом автомобилисты относятся к новой схеме движения положительно. По словам таксиста Араика Аратюняна, это действительно может снизить загрузку улиц Радищева и Ленина, но вот на Малышева вряд ли стоит ждать улучшений, пока там не расширят мост через реку Исеть и не уберут круговое движение на перекрёстке с улицей Белинского.

Ещё одно изменение в транспортной инфраструктуре города будет связано с движением общественного транспорта на улице Амундсена. После Нового года на ней появится первая в городе электронная выделенная полоса для автобусов и маршруток. Для этого участок от Вонсовского до Объездной тоже оборудуют знаком переменной информации. Принцип его работы в мэрии пока не раскрывают, но, с большой долей вероятности, в особо загруженные периоды времени – с утра и по вечерам – знак будет включаться, чтобы общественный транспорт мог двигаться в сторону центра быстрее.