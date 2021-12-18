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Общество / Авто и транспорт
18 декабря 2021, 17:43

В Свердловской области случился сбой в федеральной системе ГИБДД для выдачи прав и регистрации машин

Окна регистрации прав

Сегодня информационная система, которая позволяет получить права, не работает. Фото: Алексей Кунилов

По всей России произошёл сбой в Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Регистрация автотранспорта и выдача прав не доступна.

Сбои в работе системы зафиксированы и в Свердловской области, сообщают пресс-службы регионального ГИБДД и екатеринбургской автоинспекции.

"Региональные подразделения Госавтоинспекции вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД", - пояснили в ведомстве.

В настоящее время специалисты ведомства устраняют последствия технического сбоя. Когда система заработает пока неизвестно.

Областная газета Свердловской области

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