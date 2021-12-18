В Свердловской области случился сбой в федеральной системе ГИБДД для выдачи прав и регистрации машин

По всей России произошёл сбой в Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Регистрация автотранспорта и выдача прав не доступна.
Сбои в работе системы зафиксированы и в Свердловской области, сообщают пресс-службы регионального ГИБДД и екатеринбургской автоинспекции.
"Региональные подразделения Госавтоинспекции вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД", - пояснили в ведомстве.
В настоящее время специалисты ведомства устраняют последствия технического сбоя. Когда система заработает пока неизвестно.