Евгений Куйвашев рассказал о перспективах строительства дороги от Казани до Екатеринбурга

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что вокруг дороги от Казани до Екатеринбурга на территории Свердловской области появится новая инфраструктура придорожного сервиса. На строительство трассы будут направлены материалы из региона.
Участвовать в крупном проекте будут и свердловские предприятия. По словам главы Среднего Урала, скоростная трасса послужит стимулом для развития экономики и промышленности региона.
"Для нашей строительной промышленности это серьёзный вызов. Вокруг новой и реконструированной дороги возникнет новая инфраструктура придорожного сервиса, которая тоже повлечёт за собой увеличение инвестиций в сферу услуг. И, конечно, использование наших материалов, которые будут направлены на строительство дороги, и работа наших предприятий принесёт огромную пользу и для развития строительного комплекса, развития новых компетенций", - заявил в эфире РБК ТВ Евгений Куйвашев.
Напомним, что о старте строительства трассы М-12 Москва-Казань объявил 10 июля 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга к 2024 году. Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из одного города в другой сократится вдвое – с 14 до 7 часов. Проезд по высокоскоростной трассе М-12 Москва - Казань - Екатеринбург будет бесплатным.
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