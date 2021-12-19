Стала известна причина сбоя в информационной системе ГИБДД

Граждане не могли получить услуги ГИБДД. Фото: Алексей Кунилов

Специалисты МВД России установили причину сбоя в информационной системе ведомства, который произошёл накануне. В серверных помещениях произошла коммунальная авария.

Работы по устранению последствий технического сбоя в работе информационных ресурсов продолжаются, сообщили в пресс-службе МВД России.

"Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой. Восстановительные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что приём граждан в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции с 19 декабря, как планировалось ранее, невозможен. Ориентировочное время завершения восстановительных работ теперь - вечер 19 декабря.

В связи с указанными обстоятельствами 20 декабря объявлен рабочим днём для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

Напомним, накануне по всей России произошёл сбой в информационной системе ГИБДД. Из-за этого люди не могли получить права и зарегистрировать автомобили.