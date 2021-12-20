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Общество / Авто и транспорт
20 декабря 2021, 09:56

Работу информационных систем ГИБДД восстановили после длительного сбоя

Кабинет изготовления прав и очередь

Теперь граждане снова могут обращаться за услугами ГИБДД. Фото: Алексей Кунилов

Специалисты МВД восстановили работу информационных систем ГИБДД. Выдача прав и регистрация машин была недоступна для граждан в течение полутора суток.

С сегодняшнего дня, 20 декабря, все регистрационно-экзаменационные подразделений Госавтоинспекции возобновили работу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

"В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена – доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объёме", - сообщается на сайте МВД РФ.

Напомним, сбой в работе федеральной информационной системе ГИБДД произошёл 18 декабря. Из-за этого подразделения Госавтоинспекции не могли проводить регистрацию машин, выдачу водительских удостоверений, а также была недоступна информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. Причиной сбоя стала коммунальная авария, из-за которой затопило серверы с информацией.

Областная газета Свердловской области

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