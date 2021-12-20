На трассе Екатеринбург - Тюмень введут реверсивное движение 22 декабря

Реверсивное движение введут на 48-км трассы. Фото: Яндекс. Карты.

На трассе Р-351 Екатеринбург - Тюмень, вблизи села Мезенское, будет введено реверсивное движение. Это связано с необходимостью ремонта железнодорожных путей.

Сотрудники СвЖД будут проводить ремонтные работы в среду, 22 декабря, с 10:00 до 17:00. В этот период движение на 48-м км трассы Р-351 будет осуществляться по одной полосе с помощью регулировщиков, сообщается на сайте ФКУ "Уралуправтодор".

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут движения с учётом действующих ограничений движения, обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать скоростной режим.