В Каменске-Уральском запуск нового автобусного маршрута отложили до 2022 года

Автобус №6 позволит связать старую и новую части Красногорского района. Фото: карта, администрация муниципалитета.

В Каменске-Уральском выбрали компанию, которая будет обслуживать новый автобусный маршрут №6. Свидетельство об осуществлении перевозок получит общество с ограниченной ответственностью «Стрела».

Однако сперва ООО необходимо предоставить в отраслевой орган по городскому хозяйству копии документов, подтверждающих наличие транспортных средств и соответствие их характеристик требованиям.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, перевозчика выбирали в ходе открытого конкурса. Приём заявок стартовал 15 ноября. За это время поступила только одна. Она и была рассмотрена.

"Установлено, что заявка и сам заявитель соответствуют обязательным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией. Однако, поскольку заявка поступила только одна, конкурс признан не состоявшимся. Согласно положению, в таком случае свидетельство получает единственный допущенный участник", - говорится в сообщении.

Ожидается, что маршрут № 6 будет запущен в январе 2022 года. Ранее планировалось, что перевозки начнутся уже в этом году.

Как ранее писала "Областная газета", автобус №6 позволит связать старую и новую части Красногорского района, снизить пешеходный трафик через железнодорожные пути. На маршрут выйдут шесть автобусов. Они будут ездить с интервалом 15-20 минут. Протяжённость нового маршрута в прямом и обратном направлении составит около 26 километров.