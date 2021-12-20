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20 декабря 2021, 18:22

Екатеринбург вновь встал в 10-балльные пробки

Пробки

Затруднения наблюдаются во всех районах города. Фото: Яндекс.Карты.

Дорожный коллапс в Екатеринбурге продолжается: под конец рабочего дня жители уральской столицы вновь встали в 10-балльные пробки. Затруднения наблюдаются во всех районах города.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", сильнее всего затруднено движение на центральных улицах города: проспект Ленина, ул. Восточная, Малышева, Куйбышева, Челюскинцев, 8 Марта, Шевченко, Свердлова, Луначарского и Первомайской (по всей протяжённости). Серьёзные заторы также наблюдаются на улицах Амундсена, от Московской до Объездной, на Комсомольской, от Малышева до развязки у Калины, на проспекте Космонавтов (в обе стороны), от Машиностроителей до Челюскинцев, а также на улицах Лыжников и Походной.

ДТП зафиксированы на перекрёстках пр. Ленина - Карла Либкнехта, Ленина - Восточная, Декабристов - Розы Люксембург, на Сибирском тракте возле железнодорожного переезда, на 8 Марта возле санатория УГГУ, на Блюхера - Комсомольская, проспект Космонавтов - Артинская.

Напомним, что сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения региональному минтрансу по борьбе с последствиями сильного снегопада. Он поставил задачу в кратчайшие сроки расчистить региональные дороги от снега и обеспечить безопасность автомобилей на дорогах. Утром "Областная газета" сообщала, что на уборку региональных дорог вышли 350 единиц спецтехники.

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Около 300 ДТП зарегистрировано в Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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