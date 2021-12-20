Свердловская область получит на строительство дорог в 2022 и 2023 году 1,5 миллиарда

Свердловская область получит на дороги в 2022 и 2023 годах самые большие суммы среди регионов УрФО. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о распределении межбюджетных трансфертов на строительство и ремонт дорог в регионах страны. Свердловская область получит на эти цели по 765 млн 353 тыс. рублей в 2022 и 2023 годах.

Согласно документу, речь идёт о строительстве и ремонте дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Финансирование будет направлено в 84 субъекта РФ. Общая сумма - 100 млрд рублей.

"В нормативное состояние будут приведены около 3 тыс. км автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба Правительства.

Свердловская область получит на дороги в 2022 и 2023 годах самые большие суммы среди регионов УрФО. Курганской области выделят по 716 млн рублей, Челябинской области - почти 588 млн рублей, Тюменской области - 474 млн рублей, ЯНАО получит 95 млн рублей, а ХМАО - 69,5 млн рублей.

Напомним, в начале декабря Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании и перераспределении средств на развитие транспортной сети в регионах. Свердловская область до конца года должна была получить 150 млн рублей.

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