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Общество / Авто и транспорт
21 декабря 2021, 14:58

Кольцово принял два рейса из-за непогоды в Челябинске

аэропорт Кольцово

С пассажирами работают представители авиаперевозчиков. Фото: Алексей Кунилов.

Екатеринбургский аэропорт Кольцово принял два самолёта, которые направлялись в Челябинск. В связи со сложными метеоусловиями Курчатов временно закрыт.

Как рассказали "Областной газете" в Кольцово, на запасной аэродром Екатеринбурга прибыли рейсы SU-1420 из Москвы и RT-273 из Красноярска. С пассажирами работают представители авиаперевозчиков.

По данным челябинского аэропорта, Курчатов закрыт до 16:10 для расчистки взлётно-посадочной полосы от снега и наледи. Время вылета и прилёта просят уточнять на онлайн-табло на сайте.

В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что из-за сильного снегопада на вылет задержаны авиарейсы в Москву, Новосибирск, Волгоград. С целью недопущения нарушений прав пассажиров в аэропорту организована мобильная приёмная.

Добавим, накануне четыре самолёта ушли на запасные аэродромы из-за непогоды в Екатеринбурге. Сегодня в уральской столице весь день идёт снег.

Областная газета Свердловской области

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