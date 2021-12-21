В Каменске-Уральском начнут работать по новому расписанию четыре автобусных маршрута

На двух маршрутах появятся по одному дополнительному автобусу. Фото: Галина Соловьёва.

С января 2022 года в Каменске-Уральском автобусы, курсирующие по маршрутам №2, 4, 14 и 16, начнут работать по скорректированному расписанию. Причиной тому стали многочисленные обращения граждан и новые перевозчики.

С выбором перевозчиков, которые будут обслуживать четыре магистральных маршрута, городские власти определились. Они провели открытый конкурс. Впрочем, как сообщили в пресс-службе Каменска-Уральского, конкуренции не получилось. На каждый из этих маршрутов заявилось по одному участнику.

Вчера, 20 декабря, с ними заключены контракты. Срок их действия - 15 месяцев, начиная с января следующего года. В частности, автобусный маршрут №2 будет обслуживать ООО "ПАП-2", № 14 – ООО "Экспресс-1", № 4 и 16 – ООО "Экспресс-Сити".

Что касается скорректированного расписания, то на маршрутах №2 и 14 появятся по одному дополнительному автобусу. Ещё одно нововведение: с января ранний рейс до железнодорожного вокзала начнёт совершать автобус №16. График его движения составлен так, чтобы горожане успевали к отправлению первой электрички до Екатеринбурга. Сейчас для того, чтобы отправиться на вокзал задолго до рассвета, им нужно ехать на автобусе №5.

Пожалуй, самое главное изменение касается того, что перевозчики станут более пунктуальными. Сейчас допустимое отклонение от расписания - 10 минут. По новым контактам этот показатель должен составлять 4 минуты.

Вчера "Областная газета" писала, что вКаменске-Уральском выбрали компанию, которая будет обслуживать новый автобусный маршрут №6. Свидетельство об осуществлении перевозок получит общество с ограниченной ответственностью "Стрела".