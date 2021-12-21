Темы дня

Общество / Авто и транспорт
21 декабря 2021, 17:13

В Каменске-Уральском начнут работать по новому расписанию четыре автобусных маршрута

Люди в автобусе.

На двух маршрутах появятся по одному дополнительному автобусу. Фото: Галина Соловьёва.

С января 2022 года в Каменске-Уральском автобусы, курсирующие по маршрутам №2, 4, 14 и 16, начнут работать по скорректированному расписанию. Причиной тому стали многочисленные обращения граждан и новые перевозчики.

С выбором перевозчиков, которые будут обслуживать четыре магистральных маршрута, городские власти определились. Они провели открытый конкурс. Впрочем, как сообщили в пресс-службе Каменска-Уральского, конкуренции не получилось. На каждый из этих маршрутов заявилось по одному участнику.

Вчера, 20 декабря, с ними заключены контракты. Срок их действия - 15 месяцев, начиная с января следующего года. В частности, автобусный маршрут №2 будет обслуживать ООО "ПАП-2", № 14 – ООО "Экспресс-1", № 4 и 16 – ООО "Экспресс-Сити".

Что касается скорректированного расписания, то на маршрутах №2 и 14 появятся по одному дополнительному автобусу. Ещё одно нововведение: с января ранний рейс до железнодорожного вокзала начнёт совершать автобус №16. График его движения составлен так, чтобы горожане успевали к отправлению первой электрички до Екатеринбурга. Сейчас для того, чтобы отправиться на вокзал задолго до рассвета, им нужно ехать на автобусе №5.

Пожалуй, самое главное изменение касается того, что перевозчики станут более пунктуальными. Сейчас допустимое отклонение от расписания - 10 минут. По новым контактам этот показатель должен составлять 4 минуты. 

Вчера "Областная газета" писала, что вКаменске-Уральском выбрали компанию, которая будет обслуживать новый автобусный маршрут №6. Свидетельство об осуществлении перевозок получит общество с ограниченной ответственностью "Стрела".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.12.2021, 19:30 / Общество
90 детей-сирот получили жильё в Берёзовском ГО
21.12.2021, 19:03 / Общество
Опубликован указ об отмене QR-кодов в свердловских ТЦ с 22 декабря по 20 января
21.12.2021, 18:35 / Общество
Стали известны подробности эвакуации екатеринбургской гимназии
21.12.2021, 17:52 / Общество
В Свердловской области непривитых студентов будут отстранять от учёбы
21.12.2021, 17:20 / Общество
Свердловские школьники уйдут на каникулы досрочно, с 25 декабря