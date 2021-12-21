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Общество / Авто и транспорт
21 декабря 2021, 16:41

Екатеринбург встал в девятибалльных пробках

пробки

сильные заторы наблюдаются в центральной части уральской столицы. Фото: Галина Соловьёва.

Пробки в 9 баллов образовались в Екатеринбурге до вечернего часа пик. Ситуация на дорогах осложняется большим количеством снега и дорожно-транспортными происшествиями.

На данный момент в городе зафиксировано более 10 аварий. ДТП произошли на пр. Ленина, на улицах Татищева, Москвовской, Фурманова, 8 Марта. Согласно данным сервиса 2ГИС, сильные заторы наблюдаются как раз в этих местах.

Добавим, по информации Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в городе продолжит идти снег. Завтра на дорогах ожидается гололедица в виде снежного наката.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, сегодня днём снег убирают 400 рабочих и 178 единиц спецтехники.

Фото: 2ГИС

Областная газета Свердловской области

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