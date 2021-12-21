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Общество / Авто и транспорт
21 декабря 2021, 19:55

Участки трассы Екатеринбург - Тюмень расширили до четырёх полос

Дорога

Обновлённые участки буду пропускать больше машин. Фото: Алексей Кунилов

На трассе Екатеринбург - Тюмень несколько участков расширили до четырёх полос. Суммарная длина обновлённой дороги составляет более 30 километров.

Объекты введены в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Уралуправтодора. Четыре полосы появились на 25-километровом участке км 215 - км 240 трассы Р-351, пять мостов через реки Суетка, Балаир, Юшала, Сугат и Юрмыч. Кроме этого на устроили четыре разворотных петли на 215 км, 222 км, 231 км, 238 км.

Возле населённого пункта Маркова установили надземный пешеходный переход. Ещё две аналогичных конструкции в начале 2022 года установят в населённом пункте Сугат.

Кроме того, с опережением срока готовы 4 полосы движения на участке км 123 - км 148 (обход Камышлова), где сейчас идёт капитальный ремонт. Полностью работы завершаться в следующем году.

Напомним, Свердловская область получит на строительство дорог в 2022 и 2023 году 1,5 миллиарда

Областная газета Свердловской области

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Участки трассы Екатеринбург - Тюмень расширили до четырёх полос