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Общество / Авто и транспорт
22 декабря 2021, 12:53

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку из-за высадки 10-летнего ребёнка из трамвая

трамвай

Девочка проехала на трамвае №18 всего одну остановку. Фото: Галина Соловьёва.

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку после высадки ещё одного ребёнка из общественного транспорта. 10-летней пассажирке пришлось идти домой пешком.

По предварительной информации, накануне девочка, возвращаясь из школы домой, села в трамвай №18 на остановке "Восточная". Оплатить проезд у неё не получилось, хотя на банковской карте имелись деньги. В результате ребёнка высадили у УрФУ. Юная пассажирка не стала дожидаться другого транспорта и пошла домой пешком.

Как собщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдения работниками и руководителем ЕМУП "Гортранс" требований действующего законодательства. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Весной депутаты Госдумы РФ приняли поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за высадку детей из общественного транспорта. Согласно этим поправкам, водителей ждёт штраф в размере до 5 тыс. рублей, а кондукторов могут оштрафовать на сумму до 30 тыс. рублей.

Напомним, на прошлой неделе была организована проверка информацией о высадке ребёнка из общественного транспорта. Девочку отказались везти в двух автобусах.

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Областная газета Свердловской области

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