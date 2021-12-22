На уборку свердловских дорог от снега вывели 467 спецмашин

Дорожникам поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить безопасный проезд для автотранспорта. Фото: Алексей Кунилов.

В западной, центральной и северной частях Свердловской области выпало до 20 сантиметров снега. Последствия снегопада на региональных трассах ликвидируют 265 комбинированных дорожных машин, 38 автомобилей с отвалом, 105 автогрейдеров и 59 единиц прочей техники.

Для борьбы с гололёдом и снежным накатом подрядными организациями использовано 558 тонн песка и 8,1 тыс. тонн противогололёдных материалов.

По требованию главы региона Евгения Куйвашева усиленный круглосуточный режим работы дорожных служб продлится до полной ликвидации последствий снегопада. В кратчайшие сроки необходимо обеспечить безопасный проезд для автотранспорта, сообщает областной департамент информполитики.

Трассы инспектируют 13 человек. Кроме того, постоянный мониторинг метеоусловий и состояния дорожного покрытия осуществляют 48 автоматических комплексных постов.

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Замечания также принимаются по телефону горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД, выбирать пониженную скорость, избегать резких манёвров - торможений и перестроений, исключить рискованные обгоны.

Добавим, в предыдущие сутки на свердловских дорогах зафиксированы 93 ДТП. В этих авариях погибли три человека, ещё 14 пострадали.