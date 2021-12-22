Депутаты Госдумы РФ приняли закон об отмене обязательного техосмотра

Для транспорта, который используется в коммерческих целях, техосмотр всё так же будет обязательным. Фото: Галина Соловьёва.

Нижняя палата парламента РФ приняла в заключительном, третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра для физлиц. При этом для транспорта, который используется в коммерческих целях, техосмотр всё так же будет обязательным.

Закон подразумевает, что физические лица, владеющие автомобилями и мотоциклами, должны будут проходить техосмотр только при постановке на учёт (например, при смене собственника) и в случае, если машине больше четырёх лет, включая год изготовления. В остальных случаях техосмотр будет необязателен, уточняется на сайте Госдумы.

При этом для такси, автобусов и грузовых машин прохождение ТО, как и прежде, будет необходимо.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, новый закон облегчит жизнь примерно 50 млн автовладельцам. В пояснительной записке к документу говорится, что ответственность за техническую исправность транспорта будет возложена на его владельца. Перед выездом он должен проверить машину и обеспечить в пути её исправное техническое состояние вне зависимости от факта прохождения техосмотра.

Напомним, в июне нынешнего года Госдума приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного прохождения техосмотра для заключения договора ОСАГО. Данный закон вступил в силу с 22 августа.