Госдума России ужесточила наказание для лихачей на дорогах

Новая статья УК РФ усилит наказание автомобилистам, которые намеренно превышают скорость и выезжают на встречку. Фото: Владимир Мартьянов.

Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ в части ответственности за нарушение ПДД автомобилистами, которые уже подвергнуты наказанию за лихачество. "Автохамам" может грозить наказание в виде лишения свободы до трёх лет.

Принятие законопроекта прокомментировал в своём Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Обычные штрафы таких автохамов не останавливают. Зачастую ради "хайпа" в социальных сетях они готовы на любые нарушения, не задумываясь, что тем самым рискуют жизнью и здоровьем окружающих. Ситуации, когда лихачи регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, - недопустимы", - пишет Вячеслав Володин.

Как поясняется на сайте Госдумы, новый закон вводит в Уголовный кодекс РФ статью "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишённым права управления транспортными средствами". Она усилит наказание автомобилистам, которые намеренно превышают скорость и выезжают на встречку.

Если у нарушителя уже есть штраф и он лишён водительских прав за превышение скорости более чем на 60 км/ч, либо за выезд на встречную полосу или встречные трамвайные пути, кроме случаев объезда препятствия, и он снова нарушит ПДД, то ему будет грозить уголовное наказание. В случае повторного нарушения введённой статьи уголовного кодекса, он получит более жёсткое наказание.

Лихачи, которые впервые совершили нарушение, предусмотренное новой статьёй УК РФ, могут получить до двух лет лишения свободы с запретом занимать определённые должности на срок до трёх лет. Также им могут назначить штраф от 200 до 300 тыс. рублей или до 480 часов обязательных работ. Те, кто уже имеют судимость по этой статье, будут наказываться лишением свободы на срок до трёх лет с запретом на право занимать определённые должности сроком до шести лет или штрафом от 300 до 600 тыс. рублей.

Напомним, что сегодня депутаты Госдумы также приняли в заключительном, третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра для физлиц.