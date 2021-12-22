Темы дня

Общество / Авто и транспорт
22 декабря 2021, 19:15

Дополнительные поезда свяжут Екатеринбург с Москвой и Котласом в праздники

поезд

Всего в праздники планируется назначить более 500 дополнительных поездов. Фото: Галина Соловьёва.

В новогодние и рождественские праздники из Екатеринбурга пустят дополнительные поезда дальнего следования. На них можно будет отправиться в Москву и Котлас (расположен в 70 км от родины Деда Мороза - Великого Устюга).

По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, в Архангельскую область 2 и 5 января в 11:15 (время местное) назначен поезд №503/504. Обратно в уральскую столицу можно будет уехать 3 и 6 января в 22:30 и в 21:02 соответственно.

Поезд №201/202 отправится из Екатеринбурга в Москву 28 декабря в 04:27. Обратно – 29 декабря в 23:45. Отмечается, что оба состава сформированы из купейных и плацкартных вагонов, оборудованных биотуалетами.

Всего в период с 24 декабря по 9 января «РЖД» планирует назначить более 500 дополнительных поездов. Они свяжут региональные центры с Москвой, Санкт-Петербургом и курортными городами. Билеты можно приобрести на официальном сайте холдинга, в приложении и на вокзалах.

Читайте также:

Из Свердловской области начнут курсировать новые поезда в Тюмень, Сургут и Приобье.

Сюжет

Новый год-2022
Ждём праздник вместе.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.12.2021, 20:15 / Экономика
Один из крупнейших уральских банков сменит название
22.12.2021, 19:15 / Общество
Дополнительные поезда свяжут Екатеринбург с Москвой и Котласом в праздники
22.12.2021, 18:44 / Общество
На Среднем Урале утвердили тарифы на горячее водоснабжение в 2022 году
22.12.2021, 17:59 / Экономика
В Свердловской области после реконструкции введена в эксплуатацию подстанция "Горный щит"
22.12.2021, 17:39 / Общество
Госдума России ужесточила наказание для лихачей на дорогах