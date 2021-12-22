Дополнительные поезда свяжут Екатеринбург с Москвой и Котласом в праздники

Всего в праздники планируется назначить более 500 дополнительных поездов. Фото: Галина Соловьёва.

В новогодние и рождественские праздники из Екатеринбурга пустят дополнительные поезда дальнего следования. На них можно будет отправиться в Москву и Котлас (расположен в 70 км от родины Деда Мороза - Великого Устюга).

По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, в Архангельскую область 2 и 5 января в 11:15 (время местное) назначен поезд №503/504. Обратно в уральскую столицу можно будет уехать 3 и 6 января в 22:30 и в 21:02 соответственно.

Поезд №201/202 отправится из Екатеринбурга в Москву 28 декабря в 04:27. Обратно – 29 декабря в 23:45. Отмечается, что оба состава сформированы из купейных и плацкартных вагонов, оборудованных биотуалетами.

Всего в период с 24 декабря по 9 января «РЖД» планирует назначить более 500 дополнительных поездов. Они свяжут региональные центры с Москвой, Санкт-Петербургом и курортными городами. Билеты можно приобрести на официальном сайте холдинга, в приложении и на вокзалах.

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