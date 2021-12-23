Утверждена планировка участка трассы Казань – Екатеринбург

Предварительный маршрут дороги Дюртюли – Ачит. Фото: Татьяна Никитина.

Росавтодор утвердил трассировку дороги Дюртюли – Ачит. Она станет частью трассы Казань – Екатеринбург (продолжение М-12).

По данным пресс-службы Госкомпании "Автодор", в первой половине 2022 года предполагается предусмотреть устройство подъездных путей и технологических площадок, а также доставить технику к месту производства работ.

"По предварительным расчётам, при реализации проекта планируется построить 105 искусственных сооружений, переустроить 84 инженерные коммуникации", – говорится в сообщении.

Фото: схема

Для обеспечения доступа на скоростную магистраль от существующей дорожной сети предполагается строительство пяти транспортных развязок. Пятая развязка участка Дюртюли – Ачит будет в районе 187 км федеральной автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. О предварительном маршруте мы уже рассказывали. Общая протяжённость платного участка с четырьмя полосами движения составит 275 км. Из них 43 км пройдут по территории Свердловской области. В границах Пермского края – 92 км, Республики Башкортостан – 140 км.

Напомним, что о старте строительства трассы М-12 Москва – Казань объявил 10 июля 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин поручил продлить трассу до Екатеринбурга к 2024 году. Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из одного города в другой сократится вдвое – с 14 до 7 часов.

Ранее глава Среднего Урала Евгений Куйвашев рассказал, что вокруг дороги от Казани до Екатеринбурга на территории области появится новая инфраструктура придорожного сервиса. По уточнённым данным областного департамента информполитики, на свердловском участке трассы может появиться две многофункциональные зоны дорожного сервиса (на каждой будет кафе, заправка, мотель, мойка, детская площадка, торговые точки с сувенирами), совмещённые с базой для дорожно-эксплуатационных служб.

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