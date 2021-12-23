Темы дня

Общество / Авто и транспорт
23 декабря 2021, 11:11

В Нижнем Тагиле успешно прошли испытания моста на Циолковского

Самосвал и рабочий

На мост заехали гружённые самосвалы. Фото: Илья Колесов, пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле прошли испытания моста на Циолковского. Они завершились успешно.

Объект проверяли на прочность. В течение получаса мост находился под различной нагрузкой, на него заезжали гружённые самосвалы, общая масса которых составила 78 тонн. Геодезисты в это время замеряли несущие конструкции и прогиб пролётных палок. 

"По информации службы заказчика городского хозяйства, испытания моста под нагрузкой прошли успешно. Все зафиксированные показатели соответствовали допустимым нормам. Это значит, что после завершения подготовительных работ по путепроводу в районе улицы Циолковского можно открыть временное движение автомобильного транспорта", - сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Корреспонденту "Областной газеты" уточнили, что в вопросе открытия временного движения рабочие ориентируются на 30 декабря. Строителям ещё предстоит установить опоры освещения и ограждения моста.

Напомним, что ремонт на аварийном мосту начался с 12 мая. Губернатор Свердловской области просил открыть движение на объекте 10 сентября, однако рабочие начали отставать от графика и новой датой назначили последний день 2021 года - 31 декабря.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.12.2021, 11:11 / Общество
В Нижнем Тагиле успешно прошли испытания моста на Циолковского
23.12.2021, 10:49 / Общество
Паломники смогут бесплатно доехать до Верхотурья перед Новым годом
23.12.2021, 10:34 / Общество
В России зарегистрирован препарат от коронавируса "МИР 19"
23.12.2021, 10:28 / Общество
Утверждена планировка участка трассы Казань – Екатеринбург
23.12.2021, 10:00 / Общество
На главной ёлке Нижнего Тагила запустили летающую Бабу-Ягу