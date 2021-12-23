В Нижнем Тагиле успешно прошли испытания моста на Циолковского

На мост заехали гружённые самосвалы. Фото: Илья Колесов, пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле прошли испытания моста на Циолковского. Они завершились успешно.

Объект проверяли на прочность. В течение получаса мост находился под различной нагрузкой, на него заезжали гружённые самосвалы, общая масса которых составила 78 тонн. Геодезисты в это время замеряли несущие конструкции и прогиб пролётных палок.

"По информации службы заказчика городского хозяйства, испытания моста под нагрузкой прошли успешно. Все зафиксированные показатели соответствовали допустимым нормам. Это значит, что после завершения подготовительных работ по путепроводу в районе улицы Циолковского можно открыть временное движение автомобильного транспорта", - сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Корреспонденту "Областной газеты" уточнили, что в вопросе открытия временного движения рабочие ориентируются на 30 декабря. Строителям ещё предстоит установить опоры освещения и ограждения моста.

Напомним, что ремонт на аварийном мосту начался с 12 мая. Губернатор Свердловской области просил открыть движение на объекте 10 сентября, однако рабочие начали отставать от графика и новой датой назначили последний день 2021 года - 31 декабря.