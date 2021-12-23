В Екатеринбурге повысят пропускную способность улицы Радищева

Водителей просят соблюдать Правил дорожного движения. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Екатеринбурга предупредили об изменении организации движения транспорта на перекрёстке улиц Московской и Радищева. Такие меры будут предприняты в целях повышения пропускной способности улично-дорожной сети.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с января 2022 года движение по Радищева (со стороны Гурзуфской) в утренний час пик будет организованно по трём полосам. Для этого на перекрёстке будут установлены следующие дорожные знаки: "Въезд запрещён", "Направления движения по полосам", "Поворот направо запрещён", "Поворот налево запрещён", "Движение направо или налево".

Водителей просят соблюдать Правила дорожного движения. Ранее стало известно, что организация движения на Радищева (от Московской до Гурзуфской) будет меняться в зависимости от времени суток.

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