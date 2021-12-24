Из Екатеринбурга впервые открываются регулярные рейсы в Курск

Продолжительность полёта составит 4 часа 10 минут. Фото: Галина Соловьёва.

Впервые из уральской столицы открываются рейсы в Курск с посадкой в Казани. Со 2 января к выполнению регулярных перелётов приступит авиакомпания «РусЛайн».

По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться на самолёте Bombardier CRJ 200 вместимостью до 50 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 10:05 (тут и далее указано местное время). Прибытие в Казань - в 09:40, в Курск - в 12:10. Продолжительность полёта составит 4 часа 10 минут.

Отмечается, что Курск славится туристическими программами для детей и взрослых. Любителям истории понравятся мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне, а также экскурсии в областные поселения с монастырями и музеями.

Ранее "Областная газета" писала, что с 31 декабря по 9 января уральцы смогут вылететь из столицы Урала по 79 авианаправлениям. Подробнее об этом читайте тут.