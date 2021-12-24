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24 декабря 2021, 19:46

Опубликовано расписание свердловских электричек на новогодние праздники

электричка

С 1 по 9 января по маршруту Екатеринбург-Пассажирский - Нижний Тагил пустят дополнительные электрички. Фото: пресс-служба СвЖД.

С 30 декабря по 10 января в Свердловской области изменится расписание пригородных поездов. Например, с 1 по 9 января по маршруту Екатеринбург-Пассажирский - Нижний Тагил пустят дополнительные электрички.

Дополнительные поезда рейса №6471 будут отправляться из Екатеринбурга в 19:45, - сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. Также 2, 7, 8 и 9 января появятся рейсы специального туристического поезда сообщением Екатеринбург - Алапаевск ("Императорский маршрут").

На период с 31 декабря по 9 января отменяются электрички сообщением Сысерть - Керамик - Екатеринбург-Сортировочный, курсирующие только в рабочие дни. С 1 по 9 января отменят и поезда №6037/6038 и №6039/6040 сообщением Екатеринбург-Пассажирский - Аэропорт.

Помимо этого на период всех праздничных дней изменится время курсирования пригородных поездов "Ласточка", следующих из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов, Кузино и Шали. Подробности - в мобильных приложениях "РЖД Пассажирам" и "Пригород".

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Областная газета Свердловской области

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