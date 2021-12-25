Трамвайную ветку в Солнечный начнут возводить в 2022 году

Солнечный - один из самых отдалённых микрорайонов города. Фото: Алексей Кунилов

Проект строительства трамвайной линии в Солнечный прошёл государственную экспертизу. Проводить новую ветку к микрорайону начнут в 2022 году.

Длина трамвайного пути будет составлять 1,7 км и соединит остановку "Мусоргского" и новую остановку в Солнечном (в районе ул. Чемпионов). Пропускная способность ветки - 2,5 тыс. пассажиров в час. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга "Форум-групп", который является мастер-девелопером района.

"Новую трамвайную линию в Солнечном будут строить за счёт инфраструктурных кредитов. В настоящий момент уже начаты работы по расширению до 4-х полос ул. Лучистой от ул. Окружной до ЕКАД, а в 2022 году приступят непосредственно к строительству трамвайной линии. Заложенная на эти цели сумма – более 3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Планируется, что первые трамваи пустят в начале 2024 года.

Напомним, идею будущей трамвайной линии начали обсуждать в 2017 году, когда было подписано соглашение между администрацией города и "Форум-групп" о взаимодействии по её реализации. В 2019 году Александр Высокинский, занимающий тогда пост главы Екатеринбурга, утвердил проект будущей ветки.

В 2020 году началась подготовка земельных участков для реконструкции дороги под строительство ветки. В июле 2021 года стало известно, что идёт разработка новой проектной документации.