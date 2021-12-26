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Общество / Авто и транспорт
26 декабря 2021, 14:07

Госавтоинспекция Екатеринбурга предупреждает горожан об опасностях на дорогах

Машины

Ситуация на дорогах не простая. Фото: Галина Соловьёва

На дорогах Екатеринбурга наблюдается непростая ситуация. Госавтоинспекция напомнила горожан о безопасности движения.

В ГИБДД напоминают о важности соблюдения ПДД.

"Нужно быть аккуратнее при совершении манёвров на дороге. В непогоду во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие", - сообщили в пресс-службе екатеринбургской Госавтоинспекции.

Водителей просят быть внимательными при появлении людей на проезжей части, а пешеходам напоминают, что на мокром покрытии, а особенно в условии гололёда, тормозной путь автомобиля увеличивается.

Областная газета Свердловской области

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