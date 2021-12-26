Марат Хуснуллин заявил, что трасса Москва - Казань будет построена в срок

Трасса позволит развить дорожную сеть страны. Фото: Павел Ворожцов

Марат Хуснуллин рассказал о темпах строительства трассы Москва -Казань. Он заверил, что работы завершат в срок.

Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в интервью ТАСС, которое проводил журналист Андрей Ванденко.

"Уже половина моста через Волгу построена. Уверен, за три года основной объём работ выполним. Теоретически может быть задержка на пару месяцев, не более. Если, конечно, не произойдет чего-то вопиющего", - заявил он.

Он отметил, что Президент России предложил продлить дорогу до Екатеринбурга после того, как увидел, какими темпами развернулось строительство.

"Областная газета" уже рассказывала о трассе Казань – Екатеринбург. Изначально стоимость дороги составляла почти 500 миллиардов рублей. Ожидается, что после введения новой дороги в эксплуатацию, время в пути из одного города в другой сократится вдвое – с 14 до 7 часов. Проезд по высокоскоростной трассе М-12 Москва - Казань - Екатеринбург будет бесплатным. Планируемый срок завершения её строительства – 2024 год.

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